Meno del 30% dei torinesi ha già votato (Di domenica 3 ottobre 2021) Alle ore 19, a Torino, ha votato il 29,29% degli elettori aventi diritto. Lo rende noto il Comune sul proprio sito.Nella passate elezioni amministrative del 2016, quando non si votava il lunedì, l'affluenza alla stessa ora della domenica era stata del 41.32%. Rispetto alle elezioni politiche del 2018, dove anche qui si votava in un'unica giornata, l'affluenza era state del 58.22% L'articolo proviene da Nuova Società.

