Meloni al seggio | “Non esiste potere più forte del popolo italiano” Affluenza al voto alle 19 al 33%

Leggi su secoloditalia

(Di domenica 3 ottobre 2021) «In un momento nel quale le nostre libertà e i nostri diritti vengono limitati, ilrappresenta ancora di più la massima espressione democratica. Io ho fatto il mio dovere da cittadino, voi?». Così Giorgiapostando la foto al, mentre deposita la sua scheda elettorale. La leader di Fratelli d’Italia ha lanciato anche un analogo appello su Facebook. «Sono stati giorni pieni di entusiasmo, partecipazione e affetto… ma questo è il momento per fare veramente la differenza».sollecita gli italiani ad andare alanche sulla sua pagina Fb: «Il momento per dimostrare che non bastano i poteri forti o il mainstream per tentare di fermare la democrazia. Perché, ricordatelo, nonpiùdel...