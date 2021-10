Marsiglia | è morto a 78 anni l’ex patron Bernard Tapie Portò il club sul tetto d’Europa

(Di domenica 3 ottobre 2021) Dopo una lunga lotta contro un cancro allo stomaco, si è spento all’età di 78, proprietario deltra il 1986 e il 1994. Sotto la sua gestione, ilfrancese ha vinto quattro campionati, una Coppa di Francia e una Coppa dei Campioni (1993 contro il Milan), la prima per una squadra transalpina. Il messaggio del: “L’Olympique de Marseille ha appreso con profonda tristezza della scomparsa di. Lascerà un grande vuoto nel cuore dei marsigliesi e rimarrà per sempre nella leggenda del. Le nostre condoglianze alla sua famiglia e ai suoi cari”. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

