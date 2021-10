Manuel Locatelli si sposa | il tenero annuncio social con la fidanzata Thessa Lacovich

(Di domenica 3 ottobre 2021) Un doppio centro per. Il giocatore, in forza alla Juventus , ha trascinato la sua squadra alla vittoria nel derby con il Torino e ha poi chiesto la mano alla...

Ultime Notizie dalla rete : Manuel Locatelli

Un doppio centro per. Il giocatore, in forza alla Juventus , ha trascinato la sua squadra alla vittoria nel derby con il Torino e ha poi chiesto la mano alla fidanzata Thessa Lacovich , ricevendo un ...... Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Emerson Palmieri (Lione), Rafael Toloi (Atalanta); Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Jorginho (Chelsea),(Juventus), ...Guardiola stregato da Locatelli: assalto a giugno. Tra i club più interessati a Manuel Locatelli spicca il Manchester City che lo aveva già cercato in estate. La Juventus si coccola il suo gioiello ma ...L'analisi del gol della Juventus firmato da Locatelli che ha consentito ai bianconeri di vincere il derby contro il Torino ...