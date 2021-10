Maneskin | Vic foto da togliere il fiato | tutto in primo piano “Mammamia”

(Di domenica 3 ottobre 2021) Victoria deidail, il nuovo scatto mettein: “” per la musicista. La bassista ai limiti della censura (:Dominique Charriau/Getty Images For Global Citizen).Consacrati definitivamente dalla vittoria di Sanremo dopo la tanta gavetta, da Piazza del Popolo a Roma passando per l’illustre talent show X-Factor, isi godono il meritato successo. Tra i membri di spicco della band sicuramente il frontman Damiano, ma anche Victoria deinon scherza; entrambi, oltre ad aver mostrato il loro talento, sono diventati delle vere e proprie icone sexy anticonvenzionali e oltre la standard definizione di genere. In una nuova, ...

hanno infiammato Parigi, in occasione del Global Citizen Festival, concerto per aiutare i Paesi più poveri. E dopo il concerto Victoria, sempre più trasgressiva sul palco, è stata pizzicata ...si sono esibiti per venti intensi minuti a Parigi, davanti a un pubblico in delirio, ... La bassista della band,, ha suonato a seno nudo, con solo un pezzetto di adesivo a coprirle i ...La band, sui social, ha anche annunciato un listening party che si terrà in varie parti del mondo I Maneskin non si fermano più. La canzone uscirà il prossimo 8 ottobre e farà parte del nuovo album de ...E' il nuovo tour dei Maneskin, forti di oltre 3,4 miliardi di streaming su tutte le piattaforme digitali e più di 43 milioni di ascoltatori mensili su Spotify. La data è già sold out Victoria, Damiano ...