Maltempo: allerta rossa in Liguria, a Genova scuole chiuse. Toscana sotto osservazione (Di domenica 3 ottobre 2021) Progressivo peggioramento delle condizioni, domani Maltempo su quasi tutte le regioni settentrionali e sulla Toscana Leggi su rainews (Di domenica 3 ottobre 2021) Progressivo peggioramento delle condizioni, domanisu quasi tutte le regioni settentrionali e sulla

Advertising

Marialuisamean1 : RT @Adnkronos: Allerta rossa in #Liguria, previsioni meteo: piogge e temporali al Centro-nord. #maltempo - occhio_notizie : Domani #allerta #meteo in #Italia Ecco dove > - Adnkronos : Allerta rossa in #Liguria, previsioni meteo: piogge e temporali al Centro-nord. #maltempo - marcocarestia : RT @Agricolae1: #Maltempo: @coldiretti, Sos per vendemmia in pieno svolgimento. Allerta rossa in @RegLiguria con 100% comuni a rischio idro… - Ed52926520 : RT @aridatececonte: Maltempo: Genova, domani scuole chiuse per allerta rossa -