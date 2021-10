Madonna, la figlia Lourdes Maria sfila alla Milan Fashion Week per Versace ed è boom di like (Di domenica 3 ottobre 2021) Lourdes Maria Leon, figlia venticinquenne di Madonna è stata la vera star della sfilata di Versace alla Milano Fashion Week 2021. Modella per una notte insieme alla meravigliosa cantante albanese Dua Lipa, la piccola di casa Ciccone, non si è fatta intimorire dall’evento e nonostante un fisico non certo da silfide è riuscita a calamitare L'articolo Leggi su dailynews24 (Di domenica 3 ottobre 2021)Leon,venticinquenne diè stata la vera star dellata di2021. Modella per una notte insiememeravigliosa cantante albanese Dua Lipa, la piccola di casa Ciccone, non si è fatta intimorire dall’evento e nonostante un fisico non certo da silfide è riuscita a calamitare L'articolo

Advertising

in_black0603 : Ho visto la foto della figlia di Madonna, Lourdes, con commenti davvero di basso livello. - camillagalli : Che notizia ragazzi, quando una persona si suicida avendo figli piccoli mi tocca sempre ma in questo caso che conos… - andreabell96 : Si sente parlare di inclusività , specialmente nel mondo della moda, ma in tutte queste sfilate di queste settimane… - palosu1 : @Qua_Agatha @AlessandraOdri Chissà perché, per noi uomini TUTTE LE ALTRE SONO MEGLIO DI QUELLA! Anche perché, a noi… - Mauro80167707 : @Qua_Agatha @AlessandraOdri Ah quindi la Donna con fattezze 'normali', doveva essere la figlia di Madonna. Bene, non benissimo -