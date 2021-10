Luzi “Lavoriamo per la ripresa con l’occhio agli antagonisti” (Di domenica 3 ottobre 2021) ROMA (ITALPRESS) – “L’Arma è ben strutturata. Dobbiamo proteggere il debito buono degli italiani, fatto di lavoro e di sacrificio, per far fruttare gli investimenti che verranno. Siamo da tempo impegnati in complesse indagini patrimoniali”. Lo ha detto, in un’intervista a ‘Il Messaggerò, il comandante generale dell’Arma dei carabinieri Teo Luzi. “I controlli (sul green pass, ndr) sono in corso – ha aggiunto – ci avvaliamo di dispositivi elettronici già in dotazione ai nostri equipaggi. L’attività è svolta con rigore, ma, come sempre, prima di tutto si userà il buon senso. Senza spirito vessatorio nei confronti dei gestori e degli avventori”. Per l’ufficiale dell’Arma “l’impoverimento di famiglie e imprese rappresenta la conseguenza più evidente della crisi economica innescata da quella sanitaria. Siamo particolarmente attenti a monitorare tutte le situazioni di ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 3 ottobre 2021) ROMA (ITALPRESS) – “L’Arma è ben strutturata. Dobbiamo proteggere il debito buono degli italiani, fatto di lavoro e di sacrificio, per far fruttare gli investimenti che verranno. Siamo da tempo impegnati in complesse indagini patrimoniali”. Lo ha detto, in un’intervista a ‘Il Messaggerò, il comandante generale dell’Arma dei carabinieri Teo. “I controlli (sul green pass, ndr) sono in corso – ha aggiunto – ci avvaliamo di dispositivi elettronici già in dotazione ai nostri equipaggi. L’attività è svolta con rigore, ma, come sempre, prima di tutto si userà il buon senso. Senza spirito vessatorio nei confronti dei gestori e degli avventori”. Per l’ufficiale dell’Arma “l’impoverimento di famiglie e imprese rappresenta la conseguenza più evidente della crisi economica innescata da quella sanitaria. Siamo particolarmente attenti a monitorare tutte le situazioni di ...

Advertising

CorriereCitta : Luzi “Lavoriamo per la ripresa con l’occhio agli antagonisti” - blogsicilia : #notizie #sicilia Luzi “Lavoriamo per la ripresa con l’occhio agli antagonisti” - - MasterblogBo : ROMA (ITALPRESS) – “L’Arma è ben strutturata. Dobbiamo proteggere il debito buono degli italiani, fatto di lavoro e… - ItaliaNotizie24 : Luzi “Lavoriamo per la ripresa con l’occhio agli antagonisti” - MasterblogBo : #websuggestion #italy #notizie #flash Luzi “Lavoriamo per la ripresa con l’occhio agli antagonisti” -… -