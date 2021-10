Luso! – Mostra itinerante del Nuovo Cinema Portoghese in Italia a Roma dal 13 al 15 ottobre (Di domenica 3 ottobre 2021) Luso! Mostra itinerante del Nuovo Cinema Portoghese in Italia ottobre Dicembre – 2021 A Roma dal 13 al 15 ottobre, al Cinema Farnese Arthouse di Campo de’ Fiori, con ospiti la regista Ana Rocha e l’attore Sérgio Praia Si tiene a Roma, dal 13 al 15 ottobre, al Cinema Farnese Arthouse di Campo de’ Fiori la seconda edizione di Luso! – Mostra itinerante del Nuovo Cinema Portoghese in Italia, con la direzione artistica di Stefano Savio. Dopo il successo ottenuto nella sua prima edizione nel 2018 dove ha raggiunto con la sua ... Leggi su romadailynews (Di domenica 3 ottobre 2021)delinDicembre – 2021 Adal 13 al 15, alFarnese Arthouse di Campo de’ Fiori, con ospiti la regista Ana Rocha e l’attore Sérgio Praia Si tiene a, dal 13 al 15, alFarnese Arthouse di Campo de’ Fiori la seconda edizione didelin, con la direzione artistica di Stefano Savio. Dopo il successo ottenuto nella sua prima edizione nel 2018 dove ha raggiunto con la sua ...

