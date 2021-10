Loihi 2 | il nuovo chip Intel neuromorfico che copia il cervello umano | ma progettato per le AI

(Di domenica 3 ottobre 2021)ha annunciato ieri la seconda generazione del suo processore. Funziona come il2Questo processore riesce ad elaborare modelli di machine learning abbassando i consumi rispetto alle GPU attualmente esistenti. Tutto è nato nel 2011, quandoha acquisito un piccola startup, Fulcrulm Microsystem, con l’idea di sfruttarla per realizzare switch di reteligenti per evitare il classico conflitto di pacchetto su rete ethernet. Invece di utilizzare algoritmi, quindi codici di programmazione evoluti e adattivi, il team voleva applicare logiche delper una gestione asincrona dei processi. Per comprenderlo meglio bisogna ragionare sul funzionamento degli ...

Advertising

infoitscienza : Intel Loihi 2: nuovo chip neuromorfico - puntotweet : Intel Loihi 2: nuovo chip neuromorfico -

Ultime Notizie dalla rete : Loihi nuovo

Punto Informatico

2, ilmodello, è stato progettato non solo aumentando la potenza ma anche prendendo in considerazione tutti i feedback che Intel ha ricevuto in questi due anni dai ricercatori, e fin ...Per consentire agli sviluppatori di sfruttare la potenza di2, Intel ha sviluppato ilframework open source Lava che supporta piattaforme hardware eterogenee.2 è ancora un progetto ...Intel ha annunciato ieri la seconda generazione del suo processore neuromorfico. Funziona come il cervello umano e riesce ad elaborare modelli machine learning con un consumo bassissimo rispetto alle ...Loihi 2 è il nuovo chip neuromorfico di Intel, realizzato con processo produttivo Intel 4, che contiene un milione di neuroni e 128 milioni di sinapsi.