Lobby nera | Meloni al contrattacco | «Tutto studiato | inchiesta a due giorni dal voto per non farci difendere» – Il video

Leggi su open.online

(Di domenica 3 ottobre 2021) «Erascientificamente, a tavolino, non da Fanpage ma da un intero circuito, un circo. Tre anni di giornalista infiltrato, 100 ore di girato dalle quali vengono estrapolati 10 minuti ditagliati e cuciti arbitrariamente, piazzati in prima serata a duedalle elezioni». È durissimo l’attacco della leader di Fratelli d’Italia Giorgiaall’di Fanpage che ha denunciato ipotesi di finanziamento illecito e riciclaggio su Fratelli d’Italia.oggi torna a chiedere il girato di quell’: «Per il direttore di Fanpage è una richiesta oscena. Cosa c’è che non devo vedere? Non trovate che sia curioso? Oscena è stata la sua risposta. È giornalismo quello che istiga?», continua, insinuando poi che il montaggio ...