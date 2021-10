Liverpool-Manchester City oggi in tv | data | orario e streaming Premier League 2021 2022

Leggi su sportface

(Di domenica 3 ottobre 2021) Tutto pronto per, big match da non perdere della settima giornata diad Anfield. Squadre in campo alle 17:30 di domenica 3 ottobre per una sfida che può regalare ad una delle due lo slancio per il resto della stagione. Quale sarà l’esito della partita? Scopriamolo insieme, con aggiornamenti in tempo reale e la cronaca a fine gara. Quattordici punti per i reds, dodici per i Citizens che cercano di avvicinarsi al Chelsea capolista. Klopp contro Guardiola, chi avrà la meglio? Potrete scoprirlo su Sky Sport Uno (201 del satellite), Sky Sport Football (203 del satellite) e Sky Sport 4K (213 del satellite) oltre che insu Sky Go e Now. SportFace.