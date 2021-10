Liverpool, Klopp: “Vaccinato contro il Covid per me stesso e per gli altri” (Di domenica 3 ottobre 2021) Il manager del Liverpool, Jurgen Klopp, ha reso noto che il 99% dei suoi giocatori si è Vaccinato e che non ha dovuto convincere nessuno a farlo. “Non capisco perché questa sia una limitazione della libertà – ha detto l’allenatore tedesco riguardo al vaccino anti Covid – Perché se lo è, anche non poter bere e guidare è una limitazione della libertà, ma lo accettiamo”. Klopp ha ammesso di essersi Vaccinato “perché ero preoccupato per me stesso ma ancora di più per tutti gli altri intorno a me. Se lo prendo e soffro, colpa mia. Se lo prendo e lo diffondo a tutti gli altri, è colpa mia e non loro”. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 3 ottobre 2021) Il manager del, Jurgen, ha reso noto che il 99% dei suoi giocatori si èe che non ha dovuto convincere nessuno a farlo. “Non capisco perché questa sia una limitazione della libertà – ha detto l’allenatore tedesco riguardo al vaccino anti– Perché se lo è, anche non poter bere e guidare è una limitazione della libertà, ma lo accettiamo”.ha ammesso di essersi“perché ero preoccupato per mema ancora di più per tutti gliintorno a me. Se lo prendo e soffro, colpa mia. Se lo prendo e lo diffondo a tutti gli, è colpa mia e non loro”. SportFace.

