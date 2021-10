LIVE – Reggio Emilia-Napoli 13-6, Serie A1 2021/2022 basket RISULTATO IN DIRETTA (Di domenica 3 ottobre 2021) La DIRETTA testuale di UNAHOTELS Reggio Emilia-GeVi Napoli, sfida valida per la seconda giornata della Serie A1 2021/2022 di basket. I padroni di casa ritrovano il pubblico dell’Unipol Arena, seppur ancora in formazione ridotta viste le norme anti-Covid vigenti, e cercheranno di ottenere la seconda vittoria consecutiva dopo quella contro Fortitudo all’esordio. Di fronte, la neopromossa formazione campana, sconfitta all’esordio dall’Olimpia Milano. L’appuntamento con la palla a due è fissato per le ore 20:45 di domenica 3 ottobre, con Sportface che vi terrà compagnia con continui aggiornamenti su quanto accade sul parquet. COME VEDERE LA PARTITA IN DIRETTA COME VEDERE TUTTE LE PARTITE IN DIRETTA TV E STREAMING RISULTATI ... Leggi su sportface (Di domenica 3 ottobre 2021) Latestuale di UNAHOTELS-GeVi, sfida valida per la seconda giornata dellaA1di. I padroni di casa ritrovano il pubblico dell’Unipol Arena, seppur ancora in formazione ridotta viste le norme anti-Covid vigenti, e cercheranno di ottenere la seconda vittoria consecutiva dopo quella contro Fortitudo all’esordio. Di fronte, la neopromossa formazione campana, sconfitta all’esordio dall’Olimpia Milano. L’appuntamento con la palla a due è fissato per le ore 20:45 di domenica 3 ottobre, con Sportface che vi terrà compagnia con continui aggiornamenti su quanto accade sul parquet. COME VEDERE LA PARTITA INCOME VEDERE TUTTE LE PARTITE INTV E STREAMING RISULTATI ...

Advertising

TonusAldo : RT @LegaCamera: ?? MATTEO SALVINI LIVE DA REGGIO CALABRIA - TonusAldo : RT @Lega_Senato: ?? MATTEO SALVINI LIVE DA REGGIO CALABRIA - Batwayne82Queen : RT @Inter_TV: ?? | LIVE! ?? Siamo in diretta con il nostro LiveMatch pre #SassuoloInter ?? Dallo studio @EvaGini, @FSIANI87 e Marco Andre… - tempostretto : Un nuovo articolo: (Gianluca De Rubertis live at Retronouveau) è stato pubblicato su: Tempo Stretto - Ultime notizi… - Renato93796927 : RT @Inter_TV: ?? | LIVE! ?? Siamo in diretta con il nostro LiveMatch pre #SassuoloInter ?? Dallo studio @EvaGini, @FSIANI87 e Marco Andre… -