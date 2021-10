LIVE – Olimpia Milano-Trento 93-72, Serie A1 2021/2022 basket RISULTATO IN DIRETTA (Di domenica 3 ottobre 2021) La DIRETTA testuale di AX Armani Exchange Milano-Dolomiti Energia Trentino, sfida valida per la seconda giornata di Serie A1 2021/2022 di basket. Si riaccendono le luci del Mediolanum Forum a pochi giorni dal bel successo della formazione di Ettore Messina contro il CSKA Mosca in Eurolega. Il morale dei meneghini è alto, ma occhio alle sorprese: gli ospiti infatti non sono certo avversario comodo, come dimostrano gli 88 punti realizzati contro la Virtus Bologna nella sconfitta subita alla prima giornata di campionato. Appuntamento per la palla a due alle ore 17:30 di domenica 3 ottobre, con Sportface che vi terrà aggiornati su quanto accade sul parquet. COME VEDERE LA PARTITA IN DIRETTA COME VEDERE TUTTE LE PARTITE IN DIRETTA TV E STREAMING RISULTATI E ... Leggi su sportface (Di domenica 3 ottobre 2021) Latestuale di AX Armani Exchange-Dolomiti Energia Trentino, sfida valida per la seconda giornata diA1di. Si riaccendono le luci del Mediolanum Forum a pochi giorni dal bel successo della formazione di Ettore Messina contro il CSKA Mosca in Eurolega. Il morale dei meneghini è alto, ma occhio alle sorprese: gli ospiti infatti non sono certo avversario comodo, come dimostrano gli 88 punti realizzati contro la Virtus Bologna nella sconfitta subita alla prima giornata di campionato. Appuntamento per la palla a due alle ore 17:30 di domenica 3 ottobre, con Sportface che vi terrà aggiornati su quanto accade sul parquet. COME VEDERE LA PARTITA INCOME VEDERE TUTTE LE PARTITE INTV E STREAMING RISULTATI E ...

Advertising

SSportNetwork : #AnyGivenSunday #Basket #SerieA #Olimpia sul velluto: #Trento asfaltata 93-72! #live - zazoomblog : LIVE Olimpia Milano-Trento 66-51 Serie A basket in DIRETTA: Olimpia in perfetto controllo inizia ultimo quarto al F… - zazoomblog : LIVE Olimpia Milano-Trento 28-21 Serie A basket in DIRETTA: milanesi in controllo ospiti che provano a rimanere att… - zazoomblog : LIVE – Olimpia Milano-Trento 0-0 Serie A1 2021-2022 basket RISULTATO IN DIRETTA - #Olimpia #Milano-Trento #Serie - zazoomblog : LIVE Olimpia Milano-Trento Serie A basket in DIRETTA: aggiornamenti in tempo reale - #Olimpia #Milano-Trento #Serie… -