LIVE Olimpia Milano-Trento 82-62, Serie A basket in DIRETTA: Olimpia vola a +20, match quasi in ghiaccio per i padroni di casa (Di domenica 3 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Termina qui il match del Forum! L’Olimpia Milano concede il bis e batte Trento 93-72, seconda vittoria consecutiva in campionato per la squadra di Ettore Messina 93-72 Williams segna la bomba da tre punti per il -19 93-69 Alviti sfrutta il piede perno e segna in sospensione 91-69 Ancora Flaccadori che manda a bersaglio da lontano Poco più di un minuto al termine del quarto e della partita 91-66 SCHIACCIATA DI MORASCHINI 89-66 A segno Flaccadori da sotto canestro 89-64 MORASCHINIII!! BOMBA DEL +23 86-64 Ancora il greco in sospensione! Time-out Trento e -3’42” dalla sirena finale 84-64 Mitoglou manda a bersaglio 82-64 Reynolds in sospensione 82-62 JERIAAAN GRAAANT!! TRIPLA A FIL DI SIRENA DEI 24?, +20 ... Leggi su oasport (Di domenica 3 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LATermina qui ildel Forum! L’concede il bis e batte93-72, seconda vittoria consecutiva in campionato per la squadra di Ettore Messina 93-72 Williams segna la bomba da tre punti per il -19 93-69 Alviti sfrutta il piede perno e segna in sospensione 91-69 Ancora Flaccadori che manda a bersaglio da lontano Poco più di un minuto al termine del quarto e della partita 91-66 SCHIACCIATA DI MORASCHINI 89-66 A segno Flaccadori da sotto canestro 89-64 MORASCHINIII!! BOMBA DEL +23 86-64 Ancora il greco in sospensione! Time-oute -3’42” dalla sirena finale 84-64 Mitoglou manda a bersaglio 82-64 Reynolds in sospensione 82-62 JERIAAAN GRAAANT!! TRIPLA A FIL DI SIRENA DEI 24?, +20 ...

SSportNetwork : #AnyGivenSunday #Basket #SerieA #Olimpia sul velluto: #Trento asfaltata 93-72! #live - zazoomblog : LIVE Olimpia Milano-Trento 66-51 Serie A basket in DIRETTA: Olimpia in perfetto controllo inizia ultimo quarto al F… - zazoomblog : LIVE Olimpia Milano-Trento 28-21 Serie A basket in DIRETTA: milanesi in controllo ospiti che provano a rimanere att… - zazoomblog : LIVE – Olimpia Milano-Trento 0-0 Serie A1 2021-2022 basket RISULTATO IN DIRETTA - #Olimpia #Milano-Trento #Serie - zazoomblog : LIVE Olimpia Milano-Trento Serie A basket in DIRETTA: aggiornamenti in tempo reale - #Olimpia #Milano-Trento #Serie… -