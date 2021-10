LIVE Olimpia Milano-Trento 66-51, Serie A basket in DIRETTA: Olimpia in perfetto controllo, inizia ultimo quarto al Forum! (Di domenica 3 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Olimpia Milano ancora in vantaggio di 15 punti su Trento (66-51) 66-51 1/2 di Grant dalla lunetta, con cui si chiude il terzo periodo! 65-51 RICCARDOOO MORASCHINIII!!! TRIPLAAA E +15 Olimpia Time-out chiamato da Coach Ettore Messina 62-51 1/2 per Reynolds dalla lunetta. -2’32” alla fine del quarto L’Olimpia non riesce a capitalizzare una Serie di rimbalzi offensivi, sbagliando anche i tentativi da tre punti 62-50 TOTO FORRAY!! IL CAPITANO MANDA A BERSAGLIO DA TRE PUNTI 62-47 Devon Hall appoggia a canestro, Olimpia ancora a +15 60-47 Reynolds segna il libero Fallo tecnico fischiato a Delaney per una reazione ... Leggi su oasport (Di domenica 3 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAancora in vantaggio di 15 punti su(66-51) 66-51 1/2 di Grant dalla lunetta, con cui si chiude il terzo periodo! 65-51 RICCARDOOO MORASCHINIII!!! TRIPLAAA E +15Time-out chiamato da Coach Ettore Messina 62-51 1/2 per Reynolds dalla lunetta. -2’32” alla fine delL’non riesce a capitalizzare unadi rimbalzi offensivi, sbagliando anche i tentativi da tre punti 62-50 TOTO FORRAY!! IL CAPITANO MANDA A BERSAGLIO DA TRE PUNTI 62-47 Devon Hall appoggia a canestro,ancora a +15 60-47 Reynolds segna il libero Fallo tecnico fischiato a Delaney per una reazione ...

