LIVE Italia-Russia 3-0, Finale Mondiali volley U21 in DIRETTA: azzurri sul trono per la prima volta! Pagelle e highlights (Di domenica 3 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLA PARTITA LE Pagelle DELL’Italia 20.40: Per oggi è tutto, grazie per averci seguito e appuntamento alle prossime sfide di volley. Buona serata! 20.38: La lunga estate azzurra si chiude qui, con un trionfo bellissimo! Complimenti anche ad Angiolino Frigoni e a Julio Velasco che riporta da responsabile del settore giovanile azzurro, una Nazionale Italiana sul tetto del mondo 20.36: Top scorer degli azzurri Alessandro Michieletto con 18 punti in tre set, Rinaldi e Stefani chiudono con 11 punti a testa. Per la Russia i doppia cifra Murashko con 15 punti e Kurbanov con 11 punti 20.35: A Cagliari, dunque, Italia medaglia d’oro per la prima volta in 21 edizioni. Argento ... Leggi su oasport (Di domenica 3 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACA DELLA PARTITA LEDELL’20.40: Per oggi è tutto, grazie per averci seguito e appuntamento alle prossime sfide di. Buona serata! 20.38: La lunga estate azzurra si chiude qui, con un trionfo bellissimo! Complimenti anche ad Angiolino Frigoni e a Julio Velasco che riporta da responsabile del settore giovanile azzurro, una Nazionalena sul tetto del mondo 20.36: Top scorer degliAlessandro Michieletto con 18 punti in tre set, Rinaldi e Stefani chiudono con 11 punti a testa. Per lai doppia cifra Murashko con 15 punti e Kurbanov con 11 punti 20.35: A Cagliari, dunque,medaglia d’oro per lavolta in 21 edizioni. Argento ...

Advertising

trentinovolley : ??????| MONDIALE UNDER 21 ? A #Cagliari l'#Italia di Alessandro #Michieletto (22 punti) supera in rimonta (da 0-2 a 3-… - RadioItalia : Pronti ad emozionarvi? Diodato live, chitarra e voce, in una location magica! ? Appuntamento domenica 26 alle 21:00… - rtl1025 : ?? Domani, giovedì 30 settembre ? Alle 16.10 ?? @mikasounds in #TheFlight #XF2021 @XFactor_Italia Per seguire la d… - Speedliveit : #gprace – COPPA ITALIA TURISMO | CARLO TAMBURINI DOMINA A MONZA, CARLOTTA FEDELI È LA NUOVA CAMPIONESSA NEL TCR DSG - Emergenza24 : [03.10-21:00] #Italia aggiornamenti in tempo reale su #VIABILITA' #TRAFFICO su STRADE e AUTOSTRADE -