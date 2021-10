LIVE – Italia-Russia 25-19 25-22 4-4: finale oro Mondiali U21 2021 volley in DIRETTA (Di domenica 3 ottobre 2021) La DIRETTA testuale di Italia-Russia, finale per l’oro dei Mondiali Under 21 2021 di volley maschile. Gli Azzurrini di Angiolino Frigoni hanno superato in rimonta la Polonia e proveranno a battere anche la forte formazione russa, Campione d’Europa in carica. Chi si aggiudicherà il titolo iridato di categoria? L’appuntamento è per le ore 19.00 di domenica 3 ottobre. Sportface.it vi terrà compagnia con una DIRETTA testuale aggiornata minuto per minuto, per non perdersi nemmeno un emozione. COME VEDERE LA PARTITA IN TV IL CALENDARIO DELL’Italia: DATE, ORARI E TV PROGRAMMA: DATE, ORARI E TV DI TUTTE LE PARTITE GLI AZZURRINI CONVOCATI PROGRAMMA SEMIFINALI: ORARI E TV FORMULA E REGOLAMENTO TUTTI I RISULTATI E LE CLASSIFICHE AGGIORNA LA ... Leggi su sportface (Di domenica 3 ottobre 2021) Latestuale diper l’oro deiUnder 21dimaschile. Gli Azzurrini di Angiolino Frigoni hanno superato in rimonta la Polonia e proveranno a battere anche la forte formazione russa, Campione d’Europa in carica. Chi si aggiudicherà il titolo iridato di categoria? L’appuntamento è per le ore 19.00 di domenica 3 ottobre. Sportface.it vi terrà compagnia con unatestuale aggiornata minuto per minuto, per non perdersi nemmeno un emozione. COME VEDERE LA PARTITA IN TV IL CALENDARIO DELL’: DATE, ORARI E TV PROGRAMMA: DATE, ORARI E TV DI TUTTE LE PARTITE GLI AZZURRINI CONVOCATI PROGRAMMA SEMIFINALI: ORARI E TV FORMULA E REGOLAMENTO TUTTI I RISULTATI E LE CLASSIFICHE AGGIORNA LA ...

Advertising

trentinovolley : ??????| MONDIALE UNDER 21 ? A #Cagliari l'#Italia di Alessandro #Michieletto (22 punti) supera in rimonta (da 0-2 a 3-… - RadioItalia : Pronti ad emozionarvi? Diodato live, chitarra e voce, in una location magica! ? Appuntamento domenica 26 alle 21:00… - rtl1025 : ?? Domani, giovedì 30 settembre ? Alle 16.10 ?? @mikasounds in #TheFlight #XF2021 @XFactor_Italia Per seguire la d… - Volleyball_it : Mondiali U21M.: Finale 1°/2° posto. Russia-Italia giovanile, ultimo ballo. 0-2, live... by Luca Muzzioli… - bot_naps : Quel down di Rise ha full murato nell'ultima live di Age of Empires - Italia. -