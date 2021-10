L'industria italiana resiste meglio delle altre alla crisi delle forniture (Di domenica 3 ottobre 2021) I dati di settembre di Markit Economics e del J.P. Morgan Global Manufacturing PMI (acronimo che non significa piccole e medie imprese ma Purchasing Manager Index) sono molto incoraggianti per l’industria manifatturiera italiana, che continua a crescere a un buon ritmo nonostante un contesto internazionale divenuto negli ultimi mesi sempre più complesso. Sappiamo, purtroppo, che tra gli effetti indotti dalla pandemia e dai ripetuti lockdown vi è stato un aumento dei prezzi internazionali delle materie prime e uno sfilacciamento nelle reti globali delle forniture di componenti e semilavorati, con forti strozzature dal lato dell’offerta che stanno determinando rallentamenti in molte produzioni, soprattutto di massa. Anche in Italia, alcune industrie ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 3 ottobre 2021) I dati di settembre di Markit Economics e del J.P. Morgan Global Manufacturing PMI (acronimo che non significa piccole e medie imprese ma Purchasing Manager Index) sono molto incoraggianti per l’manifatturiera, che continua a crescere a un buon ritmo nonostante un contesto internazionale divenuto negli ultimi mesi sempre più complesso. Sappiamo, purtroppo, che tra gli effetti indotti dpandemia e dai ripetuti lockdown vi è stato un aumento dei prezzi internazionalimaterie prime e uno sfilacciamento nelle reti globalidi componenti e semilavorati, con forti strozzature dal lato dell’offerta che stanno determinando rallentamenti in molte produzioni, soprattutto di massa. Anche in Italia, alcune industrie ...

