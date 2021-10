Liga | primo ko Real | Ancelotti ' peggior gara stagione'

(Di domenica 3 ottobre 2021) Dopo lo choc della sconfitta in Champions League con lo Sheriff Tirasopol, ilMadrid di Carloincassa anche ilko in campionato, perdendo 2 - 1 sul campo dell'Espanyol. I blancos ...

... il Real Madrid di Carlo Ancelotti incassa anche ilko in campionato, perdendo 2 - 1 sul ... Già nello scorso turno di, il Real aveva pareggiato 0 - 0 in casa col Villarreal. . 3 ottobre 2021... sfida valida per l'ottava giornata della2021/2022. A sorpresa, sono i padroni di casa ad avere la meglio con il punteggio di 2 - 1 . Ai gol di De Tomas, neltempo, e Aleix Vidal, nel ...(ANSA) – ROMA, 03 OTT – Dopo lo choc della sconfitta in Champions League con lo Sheriff Tirasopol, il Real Madrid di Carlo Ancelotti incassa anche il primo ko in campionato, perdendo 2-1 sul campo del ...Seconda sconfitta consecutiva per il Real Madrid di Ancelotti, che dopo lo Sheriff viene fermato dall'Espanyol ...