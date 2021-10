Letta lancia l'allarme-nazismo? Senaldi lo inchioda: che vergogna il Pd sulla linea Gotica (Di domenica 3 ottobre 2021) Enrico Letta si candida a Siena per fare da argine «al ritorno strisciante del nazifascismo, un futuro al quale non si può abbandonare l'Italia». Il segretario del Pd è fermo alla linea Gotica. Chiede voti alla città del Monte dei Paschi ma non promette di tutelare correntisti e investitori dall'avidità di una classe politico-bancaria- rigorosamente a tessera Pd - che ha di fatto portato al fallimento del terzo istituto di credito italiano, costando, se va bene, una decina di miliardi solo ai contribuenti. Il buontempone garantisce di impegnarsi contro i nazisti italiani. Ristretto programma, parafrasando all'inverso la fulminante battuta («vasto programma») con cui Charles De Gaulle rispose a chi lo esortava a lanciare una campagna per mettere al bando tutti gli imbecilli. Già, perché gli italiani non furono nazisti ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 3 ottobre 2021) Enricosi candida a Siena per fare da argine «al ritorno strisciante del nazifascismo, un futuro al quale non si può abbandonare l'Italia». Il segretario del Pd è fermo alla. Chiede voti alla città del Monte dei Paschi ma non promette di tutelare correntisti e investitori dall'avidità di una classe politico-bancaria- rigorosamente a tessera Pd - che ha di fatto portato al fallimento del terzo istituto di credito italiano, costando, se va bene, una decina di miliardi solo ai contribuenti. Il buontempone garantisce di impegnarsi contro i nazisti italiani. Ristretto programma, parafrasando all'inverso la fulminante battuta («vasto programma») con cui Charles De Gaulle rispose a chi lo esortava are una campagna per mettere al bando tutti gli imbecilli. Già, perché gli italiani non furono nazisti ...

