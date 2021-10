Letizia: “L’abbiamo preparata male, qualcosa è cambiato all’intervallo” (Di domenica 3 ottobre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Gaetano Letizia prova ad analizzare la prestazione del Benevento contro il Perugia ammettendo che c’è stato qualche errore nella preparazione della sfida. Le sue dichiarazioni ai microfoni di Ottochannel: Errori – “Il primo tempo L’abbiamo regalata perché L’abbiamo preparata male. Faccio i complimenti alla squadra per il secondo tempo, ma nel primo tempo abbiamo sbagliato tutto”. Direzione di gara – “Con arbitri così non si può parlare, io sono il capitano ma non mi faceva parlare con lui minacciandomi di buttarmi fuori. Non è bello che si creino queste situazioni in campo”. Campionato – “La serie B è sempre difficile rispetto alle altre categorie. Oggi abbiamo trovato una buona squadra che ha fatto un grandissimo primo tempo, sicuramente è demerito nostro ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 3 ottobre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Gaetanoprova ad analizzare la prestazione del Benevento contro il Perugia ammettendo che c’è stato qualche errore nella preparazione della sfida. Le sue dichiarazioni ai microfoni di Ottochannel: Errori – “Il primo temporegalata perché. Faccio i complimenti alla squadra per il secondo tempo, ma nel primo tempo abbiamo sbagliato tutto”. Direzione di gara – “Con arbitri così non si può parlare, io sono il capitano ma non mi faceva parlare con lui minacciandomi di buttarmi fuori. Non è bello che si creino queste situazioni in campo”. Campionato – “La serie B è sempre difficile rispetto alle altre categorie. Oggi abbiamo trovato una buona squadra che ha fatto un grandissimo primo tempo, sicuramente è demerito nostro ...

