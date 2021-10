Le testimonianze del disastro: il rumore poi il botto, il fuoco ed il fumo nella palazzina (Di domenica 3 ottobre 2021) Il racconto degli abitanti di San Donato Milanese, abituati abituati agli aerei che sorvolano la zona e che hanno assistito sbigottiti alla tragedia Leggi su tg.la7 (Di domenica 3 ottobre 2021) Il racconto degli abitanti di San Donato Milanese, abituati abituati agli aerei che sorvolano la zona e che hanno assistito sbigottiti alla tragedia

Advertising

nothingwthoyou : @suerteamour non la sopporta e lo stesso per Soleil. Vorrei che dinanzi a testimonianze di queste cose si mettesse… - yoongistinypaws : @minipetaI le testimonianze prima della fine del mondo - elsyyanithvinas : RT @Tg1Rai: L'incidente aereo a San Donato Milanese. Le testimonianze dei sopravvissuti del disastro di Linate. - frammentivocali : Israele - Palestina : testimonianze in attesa: i Richard Silverstein : il tentato omicidio del... - sarafornari1 : #Israele link con testimonianze di eventi avversi a vax. Ogni corpo e sistema immunitario, è diverso. Nascondere pr… -