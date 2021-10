Le priorità di Roma su ambiente e legalità | al nuovo sindaco chiedo in primis il rispetto delle regole

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 3 ottobre 2021) Chiunque sarà, il prossimodiavrà certamente un bel da fare. E non sarà facile. Anche perché, a mio sommesso avviso, dovrà muoversi su due piani diversi, anche se collegati. Il primo è il più urgente e attiene al minimo indispensabile per restituire aini una città “normale” e cioè una città sanatagravi criticità di cui oggi soffre. In primo luogo, la pulizia e i rifiuti: senza guerre ideologiche ma, più semplicemente, attenendosi alla legge, la quale impone una precisa scala diche vede al primo posto la riduzione alla fonte (il miglior rifiuto è quello che non viene prodotto), al secondo il riciclo, il riutilizzo ed il recupero come materia, senza mutamento di stato; al terzo il recupero con produzione di energia (in cui rientrano i cosiddetti termovalorizzatori); e ...