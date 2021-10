“Le Associazioni dei Consumatori per l’emergenza Covid in Campania”, martedì il webinar (Di domenica 3 ottobre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – U.Di.Con regionale Campania informa che il prossimo martedì 5 ottobre, alle ore 18.00 su piattaforma Zoom, si terrà il primo webinar informativo del Programma generale di intervento denominato “Le Associazioni dei Consumatori per l’emergenza Covid 19 in Campania” . Il webinar, realizzato nell’ambito del Programma d’Intervento della Regione Campania con l’utilizzo dei fondi del MISE, è curato da ATS Associazione Consumatori Utenti Campania – MISE Covid e si articola in tre specifiche azioni di sensibilizzazione, informazione e sostegno al cittadino in tema di Covid 19. La prima azione consiste nell’erogazione di ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 3 ottobre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – U.Di.Con regionaleinforma che il prossimo5 ottobre, alle ore 18.00 su piattaforma Zoom, si terrà il primoinformativo del Programma generale di intervento denominato “Ledeiper19 in” . Il, realizzato nell’ambito del Programma d’Intervento della Regionecon l’utilizzo dei fondi del MISE, è curato da ATS AssociazioneUtenti– MISEe si articola in tre specifiche azioni di sensibilizzazione, informazione e sostegno al cittadino in tema di19. La prima azione consiste nell’erogazione di ...

