Lazio, chi al posto di Immobile: c’è Muriqi. Sarri però pensa a Pedro (Di domenica 3 ottobre 2021) Maurizio Sarri devo far fronte all’assenza di Ciro Immobile per infortunio: il tecnico pensa all’alternativa. C’è anche Pedro Maurizio Sarri deve far fronte all’assenza di Ciro Immobile: lesione di basso grado per il centravanti della Lazio e della Nazionale che salta la sfida contro il Bologna. Un’idea balena in testa al tecnico biancoceleste. Come riporta il Corriere dello Sport, infatti, Sarri pensa a Pedro come falso nueve al posto di Immobile anche se non è da scartare Muriqi che potrebbe prendere posto al centro dell’attacco. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 3 ottobre 2021) Mauriziodevo far fronte all’assenza di Ciroper infortunio: il tecnicoall’alternativa. C’è ancheMauriziodeve far fronte all’assenza di Ciro: lesione di basso grado per il centravanti dellae della Nazionale che salta la sfida contro il Bologna. Un’idea balena in testa al tecnico biancoceleste. Come riporta il Corriere dello Sport, infatti,come falso nueve aldianche se non è da scartareche potrebbe prendereal centro dell’attacco. L'articolo proviene da Calcio News 24.

