Laura Pausini esce allo scoperto sulla sua malattia e fa il nome di Pippo Baudo (Di domenica 3 ottobre 2021) Lo ha rivelato la stessa cantante in una passata intervista. Laura Pausini è una delle cantautrici più amate e celebri al mondo. Infatti è davvero molto amata e seguita in… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di domenica 3 ottobre 2021) Lo ha rivelato la stessa cantante in una passata intervista.è una delle cantautrici più amate e celebri al mondo. Infatti è davvero molto amata e seguita in… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

BebePausini : RT @paudasempre: Laura Pausini che mi ha lasciato due like in un giorno mi ha riempito il cuore.?? - BebePausini : RT @matteovagabond: E se l’attesa per il nuovo album di Laura Pausini fosse essa stessa il nuovo album? - RADIOEFFEITALIA : Laura Pausini - Il Tuo Nome In Maiuscolo - DESIFOTOLISBOA : Now playing In Assenza Di Te.mp3 by LAURA PAUSINI - IN ASSENZA DI TE! - DESIFOTOLISBOA : Now playing Un Fatto Ovvio.mp3 by Laura Pausini! -