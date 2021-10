L’alfabeto degli orsi | F come Fat Bear Week

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 3 ottobre 2021) di Lucia Borroni Ogni anno, tra la fine di settembre e l’inizio di ottobre, centinaia di migliaia di persone seguono le immagini trasmesse dalle fototrappole situate in punti strategici – fiumi particolarmente ricchi di salmone, ad esempio – nel Parco Nazionale Katmai, in Alaska. È la Fat: glisi stanno preparando al letargo andando in iperfagia, e da tutti gli States e oltre iniziano le votazioni che designeranno l’orso, o l’orsa, che ha messo su più peso per affrontare il letargo. Vengono confrontate le immagini dell’orso snello durante l’estate con quelle dello stesso orso pronto a ibernarsi; non manca un tocco di politically correct perché si tiene conto che le femmine possono ingrassare meno dei maschi, avendo i cuccioli a cui badare e quindi meno tempo per foraggiare. La vincitrice dell’edizione 2019 è stata l’orsa ...