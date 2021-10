La storica vittoria di Colbrelli nella Parigi-Roubaix (Di domenica 3 ottobre 2021) AGI - Sotto una pioggia battente e con le strade piene di fango Sonny Colbrelli ha vinto la Parigi-Roubaix. Il ciclista italiano campione d'Europa, che partecipava per la prima volta a questa gara storica, ha trionfato battendo in uno sprint il belga Florian Vermeersch e l'olandese Mathieu Van der Poel. Per Colbrelli è un momento magico caratterizzato da una serie di successi: a giugno ha vinto il campionato italiano a Imola e a settembre il campionato europeo a Trento. Escludendo il tedesco Josef Fischer, che vinse nella primissima gara disputata nel 1896, prima di Colbrelli soltanto una volta un ciclista aveva vinto la Parigi-Roubaix alla prima partecipazione: il francese Jean Forestier, nel 1955. Si tratta quindi di una impresa ... Leggi su agi (Di domenica 3 ottobre 2021) AGI - Sotto una pioggia battente e con le strade piene di fango Sonnyha vinto la. Il ciclista italiano campione d'Europa, che partecipava per la prima volta a questa gara, ha trionfato battendo in uno sprint il belga Florian Vermeersch e l'olandese Mathieu Van der Poel. Perè un momento magico caratterizzato da una serie di successi: a giugno ha vinto il campionato italiano a Imola e a settembre il campionato europeo a Trento. Escludendo il tedesco Josef Fischer, che vinseprimissima gara disputata nel 1896, prima disoltanto una volta un ciclista aveva vinto laalla prima partecipazione: il francese Jean Forestier, nel 1955. Si tratta quindi di una impresa ...

