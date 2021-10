La Roma non sbaglia, battuto 2-0 l'Empoli: Pellegrini e Mkhitaryan fanno dimenticare il derby a Mourinho (Di domenica 3 ottobre 2021) La Roma rispetta i pronostici e supera con merito in casa l'Empoli per 2-0. Dopo un avvio ben approcciato da entrambe le squadre ma senza grossi squilli offensivi, sono i toscani a rendersi pericolosi per primi con Bandinelli al 26?, che anticipa Karsdorp e manda alto di testa dopo un bel cross dalla destra di Di Francesco. Dall'altra parte prova a rispondere Zaniolo, il più in palla dei suoi nel primo tempo, che al 34? tenta dal limite ma spara alto. Al 41? è Pellegrini a provarci con una punizione dai 20 metri, ma la palla non si abbassa a sufficienza e termina sopra la traversa. Il capitano, fresco di rinnovo, si riscatta un minuto più tardi, quando viene servito sulla corsa da un lucido Mkhitaryan, stoppa e calcia di destro nell'angolino trafiggendo Vicario per l'1-0 dei suoi. A inizio ripresa, i ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 3 ottobre 2021) Larispetta i pronostici e supera con merito in casa l'per 2-0. Dopo un avvio ben approcciato da entrambe le squadre ma senza grossi squilli offensivi, sono i toscani a rendersi pericolosi per primi con Bandinelli al 26?, che anticipa Karsdorp e manda alto di testa dopo un bel cross dalla destra di Di Francesco. Dall'altra parte prova a rispondere Zaniolo, il più in palla dei suoi nel primo tempo, che al 34? tenta dal limite ma spara alto. Al 41? èa provarci con una punizione dai 20 metri, ma la palla non si abbassa a sufficienza e termina sopra la traversa. Il capitano, fresco di rinnovo, si riscatta un minuto più tardi, quando viene servito sulla corsa da un lucido, stoppa e calcia di destro nell'angolino trafiggendo Vicario per l'1-0 dei suoi. A inizio ripresa, i ...

