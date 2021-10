La Roma non sbaglia, battuto 2-0 l’Empoli (Di domenica 3 ottobre 2021) Roma (ITALPRESS) – La Roma rispetta i pronostici e supera con merito in casa l’Empoli per 2-0. Dopo un avvio ben approcciato da entrambe le squadre ma senza grossi squilli offensivi, sono i toscani a rendersi pericolosi per primi con Bandinelli al 26?, che anticipa Karsdorp e manda alto di testa dopo un bel cross dalla destra di Di Francesco. Dall’altra parte prova a rispondere Zaniolo, il più in palla dei suoi nel primo tempo, che al 34? tenta dal limite ma spara alto. Al 41? è Pellegrini a provarci con una punizione dai 20 metri, ma la palla non si abbassa a sufficienza e termina sopra la traversa. Il capitano, fresco di rinnovo, si riscatta un minuto più tardi, quando viene servito sulla corsa da un lucido Mkhitaryan, stoppa e calcia di destro nell’angolino trafiggendo Vicario per l’1-0 dei suoi. A inizio ripresa, i giallorossi ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 3 ottobre 2021)(ITALPRESS) – Larispetta i pronostici e supera con merito in casaper 2-0. Dopo un avvio ben approcciato da entrambe le squadre ma senza grossi squilli offensivi, sono i toscani a rendersi pericolosi per primi con Bandinelli al 26?, che anticipa Karsdorp e manda alto di testa dopo un bel cross dalla destra di Di Francesco. Dall’altra parte prova a rispondere Zaniolo, il più in palla dei suoi nel primo tempo, che al 34? tenta dal limite ma spara alto. Al 41? è Pellegrini a provarci con una punizione dai 20 metri, ma la palla non si abbassa a sufficienza e termina sopra la traversa. Il capitano, fresco di rinnovo, si riscatta un minuto più tardi, quando viene servito sulla corsa da un lucido Mkhitaryan, stoppa e calcia di destro nell’angolino trafiggendo Vicario per l’1-0 dei suoi. A inizio ripresa, i giallorossi ...

