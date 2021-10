La risposta con cui Cancellato distrugge la richiesta di Meloni di avere il girato dell’inchiesta di Fanpage (Di domenica 3 ottobre 2021) Ha scelto il giorno del silenzio elettorale, Giorgia Meloni, per rispondere in un videomessaggio pubblicato sui suoi profili social alle accuse mosse nei confronti di Fratelli d’Italia dall’inchiesta di Fanpage sui possibili finanziamenti “in nero” della campagna elettorale a Milano e sulla vicinanza con gruppi neofascisti. Per la leader di Fdi si è trattato di un “linciaggio in contumacia di un intero partito sulla base di una ricostruzione di parte”. “Io non ho nulla di cui vergognarmi – dice – perché quanto accaduto è stato studiato a tavolino da un intero circo. Trappole contro di noi perché non siamo ricattabili, questo in Italia fa paura”. Per quanto si possa fingere di non vederlo, era tutto studiato. Scientificamente, a tavolino. A due giorni dalle elezioni. Non da Fanpage, ma da un intero circuito, o circo, se vogliamo. Se ... Leggi su nextquotidiano (Di domenica 3 ottobre 2021) Ha scelto il giorno del silenzio elettorale, Giorgia, per rispondere in un videomessaggio pubblicato sui suoi profili social alle accuse mosse nei confronti di Fratelli d’Italia dall’inchiesta disui possibili finanziamenti “in nero” della campagna elettorale a Milano e sulla vicinanza con gruppi neofascisti. Per la leader di Fdi si è trattato di un “linciaggio in contumacia di un intero partito sulla base di una ricostruzione di parte”. “Io non ho nulla di cui vergognarmi – dice – perché quanto accaduto è stato studiato a tavolino da un intero circo. Trappole contro di noi perché non siamo ricattabili, questo in Italia fa paura”. Per quanto si possa fingere di non vederlo, era tutto studiato. Scientificamente, a tavolino. A due giorni dalle elezioni. Non da, ma da un intero circuito, o circo, se vogliamo. Se ...

