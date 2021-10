La Rai non sottovaluti l’aspetto gestionale: solo così potrà diventare un’azienda vera (Di domenica 3 ottobre 2021) L’interesse della pubblica opinione per la componente editoriale della Rai è nettamente prevalente rispetto all’attenzione sugli aspetti gestionali. I commenti sui programmi televisivi, che hanno ancora un largo seguito, occupano ampi spazi nelle pagine dello spettacolo e degli stessi programmi si occupano tanti critici, così come vengono ampiamente commentati sui social. I temi gestionali non hanno mai avuto una particolare attenzione, anche all’interno dell’azienda. In Rai si presuppone che una “quadratura” sul bilancio si trovi sempre, potendo contare sul fatto che alla Rai si richiede come obiettivo il solo pareggio e sull’idea che la politica, alla quale la Rai offre tanti favori, possa intervenire con provvedimenti ad hoc. Da rilevare che al momento la Rai gode della congiuntura favorevole della pubblicità (+36% nei primi sette mesi dell’anno ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 3 ottobre 2021) L’interesse della pubblica opinione per la componente editoriale della Rai è nettamente prevalente rispetto all’attenzione sugli aspetti gestionali. I commenti sui programmi televisivi, che hanno ancora un largo seguito, occupano ampi spazi nelle pagine dello spettacolo e degli stessi programmi si occupano tanti critici,come vengono ampiamente commentati sui social. I temi gestionali non hanno mai avuto una particolare attenzione, anche all’interno dell’azienda. In Rai si presuppone che una “quadratura” sul bilancio si trovi sempre, potendo contare sul fatto che alla Rai si richiede come obiettivo ilpareggio e sull’idea che la politica, alla quale la Rai offre tanti favori, possa intervenire con provvedimenti ad hoc. Da rilevare che al momento la Rai gode della congiuntura favorevole della pubblicità (+36% nei primi sette mesi dell’anno ...

