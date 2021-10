La prima offerta del presidente a Insigne per il rinnovo: intanto, un top club inglese lo ha puntato (Di domenica 3 ottobre 2021) Dopo i primi nuovi approcci tra il presidente Aurelio De Laurentiis e Vincenzo Pisacane, agente di Lorenzo Insigne, non si è arrivati a una vera prima soluzione per il rinnovo del contratto del capitano nel Napoli. intanto, oggi la Gazzetta dello Sport avvisa che: "Secondo la stampa inglese il Chelsea ha messo gli occhi su quel contratto in scadenza di Lorenzo Insigne". Ma il quotidiano continua: "La realtà è che Insigne rimarrebbe volentieri con la maglia della sua vita, lui è legato dal punto di vista sentimentale al suo club: il rendimento in campo ne è la riprova in questo avvio di stagione splendido (a parte la disavventura con lo Spartak)". "La linea societaria non concede deroghe agli over 30: il Napoli non vuole dare ... Leggi su spazionapoli (Di domenica 3 ottobre 2021) Dopo i primi nuovi approcci tra ilAurelio De Laurentiis e Vincenzo Pisacane, agente di Lorenzo, non si è arrivati a una verasoluzione per ildel contratto del capitano nel Napoli., oggi la Gazzetta dello Sport avvisa che: "Secondo la stampail Chelsea ha messo gli occhi su quel contratto in scadenza di Lorenzo". Ma il quotidiano continua: "La realtà è cherimarrebbe volentieri con la maglia della sua vita, lui è legato dal punto di vista sentimentale al suo: il rendimento in campo ne è la riprova in questo avvio di stagione splendido (a parte la disavventura con lo Spartak)". "La linea societaria non concede deroghe agli over 30: il Napoli non vuole dare ...

