Advertising

ilriformista : La figlia di Paolo #Borsellino sulla sentenza #statomafia: 'Sempre avuti dubbi, perchè non si è mai indagato sul pr… - Italia_Notizie : Paolo Villaggio, la figlia Elisabetta: «Era un po’ impacciato, in privato gli dicevamo: papà, così sembri Fantozzi» - napolista : La figlia di Paolo Villaggio: «Era coltissimo ma ogni tanto impacciato, gli dicevamo che sembrava Fantozzi» Al Cor… - OfMilanese : RT @Corriere: Elisabetta Villaggio e Fantozzi: «Papà? Colto, privo di manualità e convinto di essere ... - 95_addicted : RT @Corriere: Elisabetta Villaggio e Fantozzi: «Papà? Colto, privo di manualità e convinto di essere pazzo» -

Ultime Notizie dalla rete : figlia Paolo

Corriere della Sera

... girato nell'Iran sud - orientale, nell'antica fortezza di Arg - e Bam (che PierPasolini nel ... sulle Madonie, territorio di Blufi, con gli attori Jonas Smulders e Geraldine Chaplin,del ...... Giovanna ( Anna Bonaiuto ) e Renato (Graziosi ). Una sera lo smemorato Renato scompare con la bambina per molte ore. Quando vengono ritrovati, Lucio teme che a suasia stata vittima di ...Elisabetta Villaggio, primogenita dell’attore che interpretò Fantozzi: «Da piccola negavo di essere sua figlia, dicevo che era un omonimo». Il ricordo: «Di giorno faceva l’impiegato, la cabaret. Era a ...Si è lanciato nel vuoto in pieno giorno. Paolo Ianniello non ce la faceva più a sostenere il peso della sua esistenza, ma prima di andarsene ha ucciso la moglie. L'omicidio-suicidio ieri ha sconvolto ...