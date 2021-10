Koulibaly: "Siamo la squadra da battere. Vi svelo cosa ho detto ad Anguissa" (Di domenica 3 ottobre 2021) Kalidou Koulibaly, difensore del Napoli, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine della partita contro la Fiorentina, valida per la settima giornata del campionato di Serie A. Di seguito quanto dichiarato: “Partita perfetta? Perfetta non direi per il gol subito, però abbiamo controllato la partita perché loro hanno iniziato bene. Dopo il primo tempo Siamo migliorati, abbiamo fatto gol e Siamo riusciti a vincere”. FOTO IMAGO “Che ho detto alla fine agli altri? Provo a dar la carica ai miei compagni, Siamo la squadra da battere adesso. Ad Anguissa ho chiesto di non mollare. Ora tutti vorranno vincere contro di noi, ogni giocatore è importante nella rosa, sono tutti bravi ragazzi e devono esserne consapevoli. Siamo tutti ... Leggi su spazionapoli (Di domenica 3 ottobre 2021) Kalidou, difensore del Napoli, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine della partita contro la Fiorentina, valida per la settima giornata del campionato di Serie A. Di seguito quanto dichiarato: “Partita perfetta? Perfetta non direi per il gol subito, però abbiamo controllato la partita perché loro hanno iniziato bene. Dopo il primo tempomigliorati, abbiamo fatto gol eriusciti a vincere”. FOTO IMAGO “Che hoalla fine agli altri? Provo a dar la carica ai miei compagni,ladaadesso. Adho chiesto di non mollare. Ora tutti vorranno vincere contro di noi, ogni giocatore è importante nella rosa, sono tutti bravi ragazzi e devono esserne consapevoli.tutti ...

