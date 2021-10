Koulibaly: “Siamo la squadra da battere. Spalletti? Ci ha portato la giusta mentalità” (Di domenica 3 ottobre 2021) Il difensore del Milan, Kalidou Koulibaly, ha parlato a Dazn dopo la vittoria del Napoli a Firenze. Queste le sue parole: “Partita perfetta? Non direi, abbiamo preso il gol che ci ha fatto reagire. Per il resto abbiamo controllato, loro sono partiti forte spinti dai tifosi, noi però abbiamo retto e nel secondo tempo abbiamo segnato con Rrahmani e Siamo contenti. Il saluto a tutti i compagni dopo la partita? Io provo sempre a caricarli, non dobbiamo mollare perché adesso Siamo la squadra da battere. Ogni giocatore è importante in questa rosa, tutti sono bravi ragazzi e mi piace salutarli uno per uno. Siamo tutti felici, tutti contenti, lottiamo l’uno per l’altro, questo è il nostro spirito e spero possa durare fino alla fine. Il lavoro di Spalletti? Oggi potevamo finire ... Leggi su alfredopedulla (Di domenica 3 ottobre 2021) Il difensore del Milan, Kalidou, ha parlato a Dazn dopo la vittoria del Napoli a Firenze. Queste le sue parole: “Partita perfetta? Non direi, abbiamo preso il gol che ci ha fatto reagire. Per il resto abbiamo controllato, loro sono partiti forte spinti dai tifosi, noi però abbiamo retto e nel secondo tempo abbiamo segnato con Rrahmani econtenti. Il saluto a tutti i compagni dopo la partita? Io provo sempre a caricarli, non dobbiamo mollare perché adessolada. Ogni giocatore è importante in questa rosa, tutti sono bravi ragazzi e mi piace salutarli uno per uno.tutti felici, tutti contenti, lottiamo l’uno per l’altro, questo è il nostro spirito e spero possa durare fino alla fine. Il lavoro di? Oggi potevamo finire ...

