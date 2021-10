Katia Ricciarelli si lamenta di Nicola Pisu, ma lui è di fianco a lei (Di domenica 3 ottobre 2021) Gaffe per Katia Ricciarelli Senza dubbio una delle concorrenti più discusse di questo Grande Fratello Vip 6 è Katia Ricciarelli. Fin dai primi giorni di permanenza in casa infatti la cantante ha attirato l’attenzione su di sé, per via di alcune dichiarazioni che non sono piaciute ai più. Ma non solo. Solamente pochissimi giorni fa L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di domenica 3 ottobre 2021) Gaffe perSenza dubbio una delle concorrenti più discusse di questo Grande Fratello Vip 6 è. Fin dai primi giorni di permanenza in casa infatti la cantante ha attirato l’attenzione su di sé, per via di alcune dichiarazioni che non sono piaciute ai più. Ma non solo. Solamente pochissimi giorni fa L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

Novella_2000 : Katia Ricciarelli si lamenta di Nicola Pisu: “Non lo capisco quando parla”, ma lui è di fianco a lei (VIDEO) #gfvip - xxinfinity : RT @creeestina: Katia Ricciarelli sta passando un sabato sera più avventuroso del mio chiedetemi come sto #gfvip - entirelystrange : RT @creeestina: Katia Ricciarelli sta passando un sabato sera più avventuroso del mio chiedetemi come sto #gfvip - Renato96706002 : Giucas Casella Katia Ricciarelli Amedeo goria fanno a gara a chi non fa niente parassiti inutili - andrea87420583 : RT @badgalvale: raga vorrei due secondi di attenzione per farvi notare un enorme plot twist di stasera: Cipriani inesistente e Katia Riccia… -