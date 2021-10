Katia Ricciarelli offende Soleil Sorge? “Tro*a”, web diviso ma non è come sembra – VIDEO (Di domenica 3 ottobre 2021) Katia Ricciarelli ha davvero offeso Soleil Sorge? In queste ore sui social è esploso un vero e proprio “caso” che vedrebbe la cantante lirica accusata di aver pronunciato una offesa volgare nei confronti dell’influencer: è andata davvero così? Il web si è diviso – come spesso accade – dopo la diffusione di un breve VIDEO.... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di domenica 3 ottobre 2021)ha davvero offeso? In queste ore sui social è esploso un vero e proprio “caso” che vedrebbe la cantante lirica accusata di aver pronunciato una offesa volgare nei confronti dell’influencer: è andata davvero così? Il web si èspesso accade – dopo la diffusione di un breve.... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

AlessiaTuscan : RT @namelessniic: Katia Ricciarelli e Giucas Casella living their best life a 70 anni il sabato sera e io a casa in pigiama a guardare loro… - wilmington_girl : @Alfio7even @AdrianaVolpeTV @SBruganelli @GrandeFratello Ascoltate bene Katia Ricciarelli alla fine del video! Vola… - blogtivvu : Katia Ricciarelli offende Soleil Sorge? “Tro*a”, web diviso ma non è come sembra – VIDEO #gfvip - Manuelas2002 : RT @namelessniic: Katia Ricciarelli e Giucas Casella living their best life a 70 anni il sabato sera e io a casa in pigiama a guardare loro… - infoitcultura : Gf Vip 6, Katia Ricciarelli prende in giro Nicola Pisu: “Io non lo capisco quando parla” -