"Kate Middleton incinta del quarto figlio": le parole della Regina (Di domenica 3 ottobre 2021) Si riaccende l'ipotesi di un quarto figlio per William e Kate Middleton. Secondo quanto svelato dall'Express, i Cambridge avrebbero ricevuto la benedizione della Regina che si sarebbe espressa a favore dell'arrivo di un nuovo royal baby. Una fonte ha spiegato che William e Kate avrebbero raccontato alla Sovrana di volere un quarto figlio. Il piccolo – che per i tabloid potrebbe addirittura essere già in arrivo – avrebbe ricevuto già il benestare di The Queen che si sarebbe detta "felicissima". I duchi di Cambridge hanno già tre figli – George, Charlotte e Louis -, ma la famiglia potrebbe allargarsi molto presto. D'altronde Kate non ha mai nascosto il suo amore per i bambini. Qualche tempo fa la ...

