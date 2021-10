Juventus, occhio a Marotta! L’ex dirigente tenta il colpo (Di domenica 3 ottobre 2021) La Juventus di Max Allegri sembra aver ritrovato fiducia nei propri mezzi, come dimostrato dalla vittoria di ieri nel derby della Mole, con il gol di Locatelli all’86’. Un giocatore che sicuramente sta crescendo sotto la gestione Allegri è Federico Bernardeschi: il numero 20 juventino sta tornando ai livelli precedenti, ritagliandosi uno spazio maggiore nello scacchiere del tecnico livornese. Bernardeschi Juventus calciomercato Prestazioni in miglioramento ed un contratto in scadenza hanno acceso l’interesse di Beppe Marotta, ex dirigente bianconero ed ora all’Inter: secondo ‘Fichajes.it’, Marotta starebbe sondando il terreno per cercare di strappare Bernardeschi alla Juve a parametro zero, a maggior ragione se Lorenzo Insigne dovesse rinnovare col Napoli. L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e ... Leggi su rompipallone (Di domenica 3 ottobre 2021) Ladi Max Allegri sembra aver ritrovato fiducia nei propri mezzi, come dimostrato dalla vittoria di ieri nel derby della Mole, con il gol di Locatelli all’86’. Un giocatore che sicuramente sta crescendo sotto la gestione Allegri è Federico Bernardeschi: il numero 20 juventino sta tornando ai livelli precedenti, ritagliandosi uno spazio maggiore nello scacchiere del tecnico livornese. Bernardeschicalciomercato Prestazioni in miglioramento ed un contratto in scadenza hanno acceso l’interesse di Beppe Marotta, exbianconero ed ora all’Inter: secondo ‘Fichajes.it’, Marotta starebbe sondando il terreno per cercare di strappare Bernardeschi alla Juve a parametro zero, a maggior ragione se Lorenzo Insigne dovesse rinnovare col Napoli. L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e ...

Advertising

spettatore_c : @xGioFCIM Occhio che questa Juventus lotterà per lo scudetto, purtroppo. - Bertolca10 : Dieci minuti alla fine è una gara gradevole tra Torino e Juventus. Molto equilibrio in campo, ma occhio a Juric. #TorinoJuventus - mr_kubra : 'eh ma la Juventus è forte..occhio che rientra'...blah blah blah multi cit. - MCalcioNews : Ceccarini: '#Juventus, si valuta #Rudiger a zero. Vlahovic il preferito ma occhio a #Lucca' - antlucig : #TorinoJuventus, occhio al 2 ottobre! #AdmiralYes ha trovato un clamoroso precedente storico datato 2 ottobre 1955… -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus occhio Serie A, settima giornata: ecco dove vedere le gare di oggi in tv e streaming su Sky e Dazn. IL CALENDARIO COMPLETO Rotto il ghiaccio con Cagliari - Venezia (1 - 1), il derby Torino - Juventus si è preso la scesa ... Il big match della domenica è Atalanta - Milan, ma nella stessa fascia oraria (18) occhio a ...

Derby della Mole alla Juve, decide Locatelli nel finale Partenza più rapida e brillante della Juventus che, infatti, nei minuti iniziali si è prodotta in ... Salta all'occhio un dato dopo i primi 45 minuti: la Juve non ha mai centrato la porta granata. ...

Juve-Samp, occhio a Damsgaard: è nel mirino bianconero Tuttosport Assalto improvviso al bomber: Commisso beffa la Juventus La Fiorentina di Commisso potrebbe avanzare in futuro una sostanziosa offerta per un attaccante in Serie B: Juventus e Inter battute ...

L’importante crescita calcistica di Bremer Bremer è stato uno dei protagonisti del derby di Torino: il centrale ha imboccato una crescita importante e ora Cairo sogna la grande plusvalenza ...

Rotto il ghiaccio con Cagliari - Venezia (1 - 1), il derby Torino -si è preso la scesa ... Il big match della domenica è Atalanta - Milan, ma nella stessa fascia oraria (18)a ...Partenza più rapida e brillante dellache, infatti, nei minuti iniziali si è prodotta in ... Salta all'un dato dopo i primi 45 minuti: la Juve non ha mai centrato la porta granata. ...La Fiorentina di Commisso potrebbe avanzare in futuro una sostanziosa offerta per un attaccante in Serie B: Juventus e Inter battute ...Bremer è stato uno dei protagonisti del derby di Torino: il centrale ha imboccato una crescita importante e ora Cairo sogna la grande plusvalenza ...