Jacopo Fo: «In un certo senso la mia famiglia era disumana, alle medie ho capito che provenivo da marziani» (Di domenica 3 ottobre 2021) Sul Fatto Quotidiano una lunga intervista a Jacopo Fo, figlio di Franca Rame e Dario Fo. Scrittore, attore, regista, fumettista e blogger, nel 1981 ha fondato in Umbria “Alcatraz”. Ha dedicato un libro ai suoi genitori: “Com’è essere figlio di Franca Rame e Dario Fo”. «Per comprendere l’arte di mio padre ho rivisto a rallentatore, fotogramma per fotogramma, gli spettacoli. E lì ho capito. Ho capito che sul palco, solo lì, apriva la sua cassaforte delle emozioni, del dolore, dei traumi, della follia, della guerra. E diventava un mistero». Racconta gli ultimi giorni in ospedale con il padre, prima che morisse. «Scioccanti. Ha affrontato la morte in maniera consapevole ma fingendo di niente: voleva dipingere le pareti della stanza per materializzare le allucinazioni che viveva a causa delle medicine». Una delle regole di ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 3 ottobre 2021) Sul Fatto Quotidiano una lunga intervista aFo, figlio di Franca Rame e Dario Fo. Scrittore, attore, regista, fumettista e blogger, nel 1981 ha fondato in Umbria “Alcatraz”. Ha dedicato un libro ai suoi genitori: “Com’è essere figlio di Franca Rame e Dario Fo”. «Per comprendere l’arte di mio padre ho rivisto a rntatore, fotogramma per fotogramma, gli spettacoli. E lì ho. Hoche sul palco, solo lì, apriva la sua cassaforte delle emozioni, del dolore, dei traumi, della follia, della guerra. E diventava un mistero». Racconta gli ultimi giorni in ospedale con il padre, prima che morisse. «Scioccanti. Ha affrontato la morte in maniera consapevole ma fingendo di niente: voleva dipingere le pareti della stanza per materializzare le allucinazioni che viveva a causa delle medicine». Una delle regole di ...

