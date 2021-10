Italiano: 'Contento della Fiorentina, non meritavamo di perdere' (Di domenica 3 ottobre 2021) FIRENZE - " Rispetto a quanto fatto con l'Inter, stasera, non meritavamo di perdere ". Parola di Vincenzo Italiano , a Dazn , dopo la sconfitta casalinga della Fiorentina con il Napoli . " Sono ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 3 ottobre 2021) FIRENZE - " Rispetto a quanto fatto con l'Inter, stasera, nondi". Parola di Vincenzo, a Dazn , dopo la sconfitta casalingacon il Napoli . " Sono ...

Advertising

sportli26181512 : Italiano: 'Contento della Fiorentina, non meritavamo di perdere': Il tecnico viola dopo il ko col Napoli: 'Non poss… - CalcioNapoli24 : - Casti_F : Italiano se non fa almeno una rotazione non è contento. Oggi è Pulgar per Torreira. - UmbertoexIT : @5to1_ @LegaSalvini Beh ma infatti... ha ragione al 100%! Lo Stato dovrebbe dare le condizioni affinché ogni italia… - Luigi__Armani : Domani al golf.. non gioco io..ma se possibile sono ancora piu contento perché porto i miei 2 figli di 12 e 13 anni… -