Italia Spagna: San Siro verso il tutto esaurito per la Nations League (Di lunedì 4 ottobre 2021) Nations League, lo stadio di Inter e Milan viaggia verso il tutto esaurito per la grande partita tra Italia e Spagna Per Italia–Spagna, prima delle due semifinali della Nations League in programma mercoledì 6 ottobre a San Siro, si va verso il tutto esaurito. Stando alla nota pubblicata dalla FIGC, sono stati già venduti già 31.000 biglietti: ne restano circa 2.000 a disposizione dei tifosi, che avranno tempo fino alla serata di domani per acquistare i tagliandi sul sito ufficiale della UEFA. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Azzurri : #Nazionale ???? ?? Finali UEFA #NationsLeague, verso #ItaliaSpagna a #Milano ?? Superati i 31.000 biglietti venduti… - Azzurri : #Nazionale ???? ?? Verso #ItaliaSpagna: gli #Azzurri si radunano ad Appiano Gentile ???? Out #Immobile, il Ct… - Coninews : L'Italia del #polo raddoppia! ??? Dopo il successo maschile di una settimana fa in Spagna, anche le azzurre conquis… - ElyCarter89 : @AnnaMar17160361 Se la prende la Spagna siamo nella buona strada per l'Italia ?? - hgggggiu1 : RT @brrivv1: L'Italia rimuove lo #smartworking Mentre in Europa molti governi adottano normative per rendere il lavoro da remoto un diritt… -