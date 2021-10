Italia scelto il sostituto di Toloi per la fase finale della Nations League! (Di domenica 3 ottobre 2021) Dopo il risentimento muscolare al bicipite femorale, Rafa Toloi non andrà in nazionale, al suo posto Davide Calabria! La FIGC ha già trasmesso alla UEFA la documentazione relativa all’indisponibilità del difensore dell’Atalanta. Con allegata la richiesta di sostituzione con Davide Calabria nella lista dei 23 che prenderanno parte alle Finali di Nations League. Il difensore Davide Calabria torna dunque in nazionale a caccia della sua quarta presenza. L’Italia giocherà la semifinale mercoledi 6 ottobre a San Siro contro la Spagna. Nell’altra semifinale invece si sfideranno Belgio e Francia. Calabria nazionale Questi i convocati del C.T. Roberto Mancini: Portieri: Gianluigi Donnarumma (Paris Saint Germain), Alex Meret (Napoli), Salvatore Sirigu (Genoa); Difensori: ... Leggi su rompipallone (Di domenica 3 ottobre 2021) Dopo il risentimento muscolare al bicipite femorale, Rafanon andrà in nazionale, al suo posto Davide Calabria! La FIGC ha già trasmesso alla UEFA la documentazione relativa all’indisponibilità del difensore dell’Atalanta. Con allegata la richiesta di sostituzione con Davide Calabria nella lista dei 23 che prenderanno parte alle Finali diLeague. Il difensore Davide Calabria torna dunque in nazionale a cacciasua quarta presenza. L’giocherà la semimercoledi 6 ottobre a San Siro contro la Spagna. Nell’altra semiinvece si sfideranno Belgio e Francia. Calabria nazionale Questi i convocati del C.T. Roberto Mancini: Portieri: Gianluigi Donnarumma (Paris Saint Germain), Alex Meret (Napoli), Salvatore Sirigu (Genoa); Difensori: ...

