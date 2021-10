Italia, i convocati per la sfida contro la Spagna: out Immobile, c’è Kean (Di domenica 3 ottobre 2021) Roberto Mancini ha diramato la lista dei convocati in vista del prossimo match di Nations League dell'Italia contro la Spagna Leggi su pianetamilan (Di domenica 3 ottobre 2021) Roberto Mancini ha diramato la lista deiin vista del prossimo match di Nations League dell'la

Advertising

susydigennaro : RT @napolimagazine: ITALIA - La FIGC ha inviato le documentazioni per sostituire Toloi con Calabria nei convocati di Nations League https:/… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: ITALIA - La FIGC ha inviato le documentazioni per sostituire Toloi con Calabria nei convocati di Nations League https:/… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: ITALIA - La FIGC ha inviato le documentazioni per sostituire Toloi con Calabria nei convocati di Nations League https:/… - napolimagazine : ITALIA - La FIGC ha inviato le documentazioni per sostituire Toloi con Calabria nei convocati di Nations League - apetrazzuolo : ITALIA - La FIGC ha inviato le documentazioni per sostituire Toloi con Calabria nei convocati di Nations League -