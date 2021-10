Italia | è crollato il ponte | il video del disastro

Leggi su howtodofor

(Di domenica 3 ottobre 2021) Ila fine articolo. Clamoroso a Roma nella notte pre-elettorale. Clamoroso, spaventoso, drammatico e spettacolare: un vasto incendio è scoppiato in zona Testaccio nella tarda serata di sabato tra Ostiense e Marconi e ha coinvolto ildell'Industria, detto 'di ferro', che dopo essere stato divorato dalle fiamme è letteralmente: l'incendio, le cui cause ancora restano ignote, ha generato una colonna di fumo nero ben visibile dai quartieri adiacenti. Centinaia le persone assiepate lungo il Tevere per assistere a quanto stava accadendo: "Nemmeno Nerone...", sussurravano i romani, ipnotizzati da uno spettacolo drammatico. A crollare sono state alcune parti esterne del, la cui struttura portante ha tenuto. I cedimenti, nel dettaglio, hanno interessato le gallerie dei ...