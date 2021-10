Islanda | i ricercatori del Cnr | La mano dell’uomo dietro al calo degli incendi di 1 100 anni fa

(Di domenica 3 ottobre 2021) Un team internazionale guidato da scienziate e scienziati dell’Università Ca’ Foscari Venezia e dell’Istituto di scienze polari del Consiglio nazionale delle ricerche ha letto nei composti chimici depositati nel ghiaccio l’andamentodi cinquemila. Il lavoro è pubblicato su Climate of the Past. Per la prima volta, grazie all’analisi di una carota di ghiaccio prelevata nella costa est della Groenlandia, a Renland, è stata ricostruita la storiache hanno interessato le foreste islandesi negli ultimi 5mila. La scoperta è di un’équipe internazionale guidata dall’Università Ca’ Foscari Venezia e dall’Istituto di scienze polari del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr-Isp), che ha pubblicato i risultati sulla rivista Climate of the Past, aggiungendo un ...

"La diminuzione osservata in questo periodo è effetto della perdita di vegetazione nel territorio islandese", precisano i. "La colonizzazione vichinga dell'ha provocato uno dei ...'La diminuzione osservata in questo periodo è effetto della perdita di vegetazione nel territorio islandese', precisano i. 'La colonizzazione vichinga dell'ha provocato uno dei ...Lo studio “Five thousand years of fire history in the high North Atlantic region: natural variability and ancient human forcing”, pubblicato su Climate of La colonizzazione vichinga dell’Islanda ha pr ...Roma, 30 set. (askanews) - Per la prima volta, grazie all'analisi di una carota di ghiaccio prelevata nella costa est della Groenlandia, a Renland, è stata ricostruita la storia degli incendi che hann ...