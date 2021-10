Insulti razzisti a Koulibaly | Anguissa e Osimhen Il dg della Fiorentina | Barone | si scusa con i calciatori

(Di domenica 3 ottobre 2021) Come raccontato, la gara trae Napoli ha avuto una coda squallida, conaidi colore del Napoli,. Lasi è fermamente dissociata dai cori e le offese razziste provenuti dagli spalti del Franchi. Il dg del club, Joeè andato personalmente a chiederee compagni, e alla società partenopea per l’accaduto, esprimendo la vicinanza del club toscano ai giocatori vittima di questi episodi. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

FIRENZE - 'E' stata una partita un po' sofferta, ma abbiamo conquistato una vittoria meritata, anche se risicata. Non è facile dal punto di vista fisico quando trovi squadre che giocano in questa ...... durante la partita con l'Atalanta, quando una parte del pubblico aveva lanciato a Vlahovic. Nell'occasione Commisso aveva duramente stigmatizzato la vicenda. . 3 ottobre 2021"La società viola si è fermamente dissociata dai cori e le offese razziste provenuti dagli spalti del Franchi dopo Fiorentina-Napoli all'indirizzo di alcuni ..."La società viola si è fermamente dissociata dai cori e le offese razziste provenuti dagli spalti del Franchi dopo Fiorentina-Napoli all'indirizzo di alcuni giocatori avversari, è la posizione resa no ...